На Донеччині добровільно здався колишній бойовик

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Бахмуті Донецької області колишній учасник незаконних збройних формувань після п’яти років переховувань вирішив зізнатися в протизаконній діяльності, тим самим звільнитися від кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"До поліції та співробітників оперативно розшукового відділу (з місцем дислокації населений пункт Бахмут) оперативно-розшукового управління Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України з повинною звернувся 35-річний місцевий житель. Чоловік зізнався, що піддався проросійські пропаганді та приєднався до терористів", - йдеться в повідомленні.

Новобранця бойовиків направили на КПВВ місцевого штабу, де він здійснював перевірку громадян. Через деякий час після свого призначення чоловік зрозумів, що ватажки незаконного збройного формування є звичайними злочинцями, тому покинув лави терористів та почав вести прихований спосіб життя.

Із засобів масової інформації колишній найманець дізнався про можливість звільнитися від відповідальності. Чоловік надав свідчення щодо своєї протиправної діяльності, які наразі перевіряють слідчі.

Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористичної організації "ДНР" підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Запорізській області затримали чоловіка, який був членом незаконного збройного формування “ДНР”.

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