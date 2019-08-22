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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120523 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122004 просмотра

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6 марта, 14:10 • 125804 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Донецкой области добровольно сдался бывший боевик

В Донецкой области добровольно сдался бывший боевик

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В Бахмуте Донецкой области бывший участник незаконных вооруженных формирований после пяти лет укрывания решил признаться в противозаконной деятельности, тем самым освободиться от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В полицию и к сотрудникам оперативно розыскного отдела (с местом дислокации населенный пункт Бахмут) оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины с повинной обратился 35-летний местный житель. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам" , - говорится в сообщении.

Новобранца боевиков направили на КПВВ местного штаба, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни.

Из средств массовой информации бывший наемник узнал о возможности освободиться от ответственности. Мужчина дал показания по поводу своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, в Запорожский области задержали мужчину, который был членом незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Украинские Национальные Новости

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