В Донецкой области добровольно сдался бывший боевик
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Бахмуте Донецкой области бывший участник незаконных вооруженных формирований после пяти лет укрывания решил признаться в противозаконной деятельности, тем самым освободиться от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"В полицию и к сотрудникам оперативно розыскного отдела (с местом дислокации населенный пункт Бахмут) оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины с повинной обратился 35-летний местный житель. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам" , - говорится в сообщении.
Новобранца боевиков направили на КПВВ местного штаба, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни.
Из средств массовой информации бывший наемник узнал о возможности освободиться от ответственности. Мужчина дал показания по поводу своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.
Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.
Напомним, в Запорожский области задержали мужчину, который был членом незаконного вооруженного формирования "ДНР".