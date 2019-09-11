На выезде из Крыма украинским пограничникам сдался бывший боевик "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На админкордони аннексированного Крыму украинским пограничникам сдался бывший боевик группировки “ДНР” с позывным “Коршун”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.
“Вчера с территории оккупированного Крыма до контрольного пункта въезда-выезда „Чонгар“ прибыл 35-летний боевик с позывным „Коршун“. Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске”, — говорится в сообщении.
Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе так называемой “российской православной армии”, и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем “Коршун” разочаровался в идеях “Русского мира” и уехал на заработки в Россию.
Задержанного боевика пограничниками передано сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Напомним, правоохранителям на Донбассе сдался бывший боевик.