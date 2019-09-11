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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116479 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108203 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114679 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121851 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149217 просмотра

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На выезде из Крыма украинским пограничникам сдался бывший боевик "ДНР"

На выезде из Крыма украинским пограничникам сдался бывший боевик "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 11436 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. На админкордони аннексированного Крыму украинским пограничникам сдался бывший боевик группировки “ДНР” с позывным “Коршун”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

“Вчера с территории оккупированного Крыма до контрольного пункта въезда-выезда „Чонгар“ прибыл 35-летний боевик с позывным „Коршун“. Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске”, — говорится в сообщении.

Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе так называемой “российской православной армии”, и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем “Коршун” разочаровался в идеях “Русского мира” и уехал на заработки в Россию.

Задержанного боевика пограничниками передано сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, правоохранителям на Донбассе сдался бывший боевик.

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