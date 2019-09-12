На выезде из Луганщины разоблачили боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Во время проверки документов у пассажиров автобуса, который следовал в г. Харьков, полицейские обнаружили 35-летнего жителя г. Хрустальный (бывший г. Красный Луч), который по оперативной информации значится, как участник незаконного вооруженного формирования так называемой “ЛНР”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Луганской области.
“Мужчина направлялся в г. Харьков чтобы открыть визу в Прибалтику и начать жизнь „с чистого листа“. Подозреваемый рассказал оперативникам Управления уголовного розыска, что в конце ноября 2014 года у связи с тяжелым материальным положением он вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады народной милиции „ЛНР“, где занимал должность водителя. В функциональные обязанности мужчины входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области”, — говорится в сообщении.
За свою “службу” человек сначала получал зарплату в размере 300 долларов США, а впоследствии 15 тысяч российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, мужчина и покинул ряды боевиков.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований”.
Ведется следствие.
Напомним, на выезде из Крыма украинским пограничникам сдался бывший боевик “ДНР”.