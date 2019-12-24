ГПУ співпрацює з італійськими правоохоронцями стосовно обвинуваченого екснардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Генеральна прокуратура співпрацює з італійськими правоохоронцями стосовно обвинувачення колишнього народного депутата. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.
“У межах співпраці Генеральної прокуратури з італійськими колегами, останні направили до суду обвинувальний акт за підозрою у відмиванні коштів на території Італійської Республіки стосовно групи осіб, зокрема колишнього народного депутата”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завершити розслідування правоохоронним органам Італійської Республіки допомогло активне сприяння прокурорів Генеральної прокуратури.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру громадянину РФ, який у 2014-2015 роках був учасником терористичної організації “ДНР” та катував українських військовополонених.