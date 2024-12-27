Говорили о предоставлении Украине возможностей ПВО и увеличении давления на рф: Сибига поговорил с Блинкеном

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Речь шла о предоставлении Украине возможностей противовоздушной обороны и увеличением давления на россию, передает УНН со ссылкой на МИД.

"Во время наших телефонных переговоров выразил благодарность госсекретарю США Энтони Блинкену за его усилия, чтобы вся ранее запланированная помощь США была предоставлена Украине в ближайшие недели.рф

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Мы скоординировали дальнейшую поддержку, включая предоставление Украине возможностей противовоздушной обороны и увеличение давления на Россию. Я ценю решительное лидерство США и госсекретаря Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.

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