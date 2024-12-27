Говорили о предоставлении Украине возможностей ПВО и увеличении давления на рф: Сибига поговорил с Блинкеном

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Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
15:54 • 44619 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

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Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
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Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

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Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
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Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

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Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
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Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

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Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
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Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

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Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
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НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
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НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

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Говорили о предоставлении Украине возможностей ПВО и увеличении давления на рф: Сибига поговорил с Блинкеном

Говорили о предоставлении Украине возможностей ПВО и увеличении давления на рф: Сибига поговорил с Блинкеном

Киев  •  УНН

 • 4225 просмотра

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Министр иностранных дел Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США. Стороны обсудили предоставление ПВО и усиление давления на Россию.

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Речь шла о предоставлении Украине возможностей противовоздушной обороны и увеличением давления на россию, передает УНН со ссылкой на МИД.

"Во время наших телефонных переговоров выразил благодарность госсекретарю США Энтони Блинкену за его усилия, чтобы вся ранее запланированная помощь США была предоставлена Украине в ближайшие недели.рф

США увеличивают поставки военной помощи Украине - Зеленский26 дек. 2024, 18:46 • 29433 просмотра

Мы скоординировали дальнейшую поддержку, включая предоставление Украине возможностей противовоздушной обороны и увеличение давления на Россию. Я ценю решительное лидерство США и госсекретаря Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.

Европа и США способны приблизить завершение войны: Зеленский назвал условие19 дек. 2024, 14:05 • 16633 просмотра

Антонина Туманова

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