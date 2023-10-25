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Готовится решение о принудительной эвакуации из населенных пунктов Купянщины - ОВА

Киев • УНН

 • 116062 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Харьковская ОГА готовит решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянщины. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Готовится решение о принудительной эвакуации из населенных пунктов Купянщины - ОВА

Цитата

«Сейчас рассматривается решение, оно в процессе принятия, по принудительной эвакуации по, соответственно, Куп’янскому направлению. Это у нас непосредственно 10 населенных пунктов. Это эвакуация семей с детьми. Это Куп’янская громада, Кондрашевская и Куриловская», - сказал Олег Синегубов.

Детали

Для сохранения жизни и здоровья, граждан призывают эвакуироваться из опасных территорий. На сегодня с Купянского направления эвакуированы более тысячи человек, из них около 300 это дети. Более 2 тысяч человек выехали самостоятельно.

По данным ОВА только  в Куп’янском районе до сих пор находится 275 детей. 

Синегубов отметил, что детей можно эвакуировать как минимум с одним из родителей или другим опекуном или попечителем. Всем эвакуированным будет предоставлено временное жилье как в самом Харькове, так и за его пределами. Граждане будут иметь поддержку и полное сопровождение от международных гуманитарных организаций.

Также рекомендуется эвакуироваться гражданскому населению, прежде всего семьям с детьми, из Боровской громады.

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