Готується рішення про примусову евакуацію з населених пунктів Куп’янщини – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Харківська ОВА готує рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янщини. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Наразі розглядається рішення, воно в процесі прийняття, щодо примусової евакуації по, відповідно, Куп’янському напрямку. Це у нас безпосередньо 10 населених пунктів. Це евакуація сімей із дітьми. Це Куп’янська громада, Кіндрашівська та Курилівська», сказав Олег Синєгубов.
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Задля збереження життя та здоров'я, громадян закликають евакуюватися з небезпечних територій. Станом на сьогодні з Купʼянського напрямку евакуйовано понад тисячу людей, з них близько 300 це діти. Більш як 2 тисяч осіб виїхали самостійно.
За даними ОВА тільки в Куп’янському районі досі перебуває 275 дітей.
Синєгубов наголосив на тому, що дітей можна евакуювати щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном чи піклувальником. Усім евакуйованим буде надано тимчасове помешкання як в самому Харкові, так і за його межами. Громадяни матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій.
Також рекомендують евакуюватися цивільному населенню, передусім родинам із дітьми, з Борівської громади.
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