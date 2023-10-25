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Готується рішення про примусову евакуацію з населених пунктів Куп’янщини – ОВА

Київ • УНН

 • 116062 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Харківська ОВА готує рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янщини. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Готується рішення про примусову евакуацію з населених пунктів Куп’янщини – ОВА

Цитата

«Наразі розглядається рішення, воно в процесі прийняття, щодо примусової евакуації по, відповідно, Куп’янському напрямку. Це у нас безпосередньо 10 населених пунктів. Це евакуація сімей із дітьми. Це Куп’янська громада, Кіндрашівська та Курилівська», сказав Олег Синєгубов.

Деталі

Задля збереження життя та здоров'я, громадян закликають евакуюватися з небезпечних територій. Станом на сьогодні з Купʼянського напрямку евакуйовано понад тисячу людей, з них близько 300 це діти. Більш як 2 тисяч осіб виїхали самостійно.

За даними ОВА тільки  в Куп’янському районі досі перебуває 275 дітей. 

Синєгубов наголосив на тому, що дітей можна евакуювати щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном чи піклувальником. Усім евакуйованим буде надано тимчасове помешкання як в самому Харкові, так і за його межами. Громадяни матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій.

Також рекомендують евакуюватися цивільному населенню, передусім родинам із дітьми, з Борівської громади.

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