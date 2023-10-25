Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини: загинули дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. російські окупанти минулої доби обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, є пошкодження. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, внаслідок артилерійського обстрілу с. Подоли Куп’янського району, загинули двоє цивільних чоловіків 57 та 50 років. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та 2 легкових автомобілі.
Також сьогодні вночі, після 23:00, ворог завдав удару з РСЗВ по с. Борова Ізюмського району. Попередньо, без постраждалих.
Крім того, під ворожим вогнем перебували Плетенівка Чугуївського району, Козача Лопань Харківського району, Чугунівка, Дворічна та Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти.
Доповнення
23 жовтня російські окупанти минулої доби обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області. Вони не полишають спроб просунутися на Харківщині, проте безуспішно.