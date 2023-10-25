Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины: погибли два человека

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 14537 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 83518 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 49084 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 72152 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 208262 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 73306 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 122750 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167598 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155510 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155527 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.5м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 89039 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 92862 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 87829 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 130311 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 57653 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 83421 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 132161 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 208169 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 268600 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 320081 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 4446 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 13725 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 58953 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 55833 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54303 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины: погибли два человека

Киев • УНН

 • 121668 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковщины. В результате обстрелов погибли два человека, есть повреждения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины: погибли два человека

Детали

Как сообщается, в результате артиллерийского обстрела с. Подолы Купянского района, погибли двое гражданских мужчин 57 и 50 лет. Поврежден частный дом, хозяйственные постройки и 2 легковых автомобиля.

Также сегодня ночью, после 23:00, враг нанес удар из РСЗО по с. Боровая Изюмского района. Предварительно, без пострадавших.

Кроме того, под вражеским огнем находились Плетеневка Чугуевского района, Казачья Лопань Харьковского района, Чугуновка, Двуречная и Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты.

Дополнение

23 октября российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области. Они не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, однако безуспешно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04