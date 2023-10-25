Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины: погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковщины. В результате обстрелов погибли два человека, есть повреждения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в результате артиллерийского обстрела с. Подолы Купянского района, погибли двое гражданских мужчин 57 и 50 лет. Поврежден частный дом, хозяйственные постройки и 2 легковых автомобиля.
Также сегодня ночью, после 23:00, враг нанес удар из РСЗО по с. Боровая Изюмского района. Предварительно, без пострадавших.
Кроме того, под вражеским огнем находились Плетеневка Чугуевского района, Казачья Лопань Харьковского района, Чугуновка, Двуречная и Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты.
Дополнение
23 октября российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области. Они не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, однако безуспешно.