За добу рф обстріляла близько 15 населених пунктів на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. російські окупанти минулої доби обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області. Вони не полишають спроб просунутися на Харківщині, проте безуспішно. Про це відзвітував заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Цитата
«По оперативній обстановці дуже не спокійно. Обстріляно за останню добу близько 15 населених пунктів і зокрема дуже сильно обстрілювалось селище Борова. Пошкоджені приватні будинки, 4 людини поранено, 67 років чоловік зараз у важкому стані у лікарні. Обстріляли Козачу Лопань дуже потужно, Вовчанську громаду, це північ нашої області»,- сказав Євген Іванов.
Деталі
За словами Іванова ворог невпинно штурмує Харківську область, намагаючись просунутися вперед, але безуспішно. В Куп'янському районі ЗСУ відбили 5 ворожих атак поблизу однієї тільки Іванівки, після чого окупанти, зазнавши втрат відступили.
Доповнення
Також заступник голови Харківської ОВА нагадав, що в прикордонних громадах, таких як Вовчанська і Куп’янська наразі триває евакуація. За весь час, що вона триває вдалося евакуювати понад 20 тисяч людей. Проте є люди, які за замовчуванням не хочуть їхати. Таких громадян забезпечують усім необхідним та вживають заходів для того, щоб вмовити їх переміститися в більш безпечне місце.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також сьогодні повідомив, що ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району. Пошкодив 2-поверховий житловий будинок, зазнали поранення 4 людей. У стані середньої тяжкості госпіталізована жінка 42 років, жінка 68 років та чоловік 65 років. Ще один 67-річний чоловік госпіталізований у важкому стані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог минулого тижня активізував наступальні дії на трьох напрямках – Генштаб