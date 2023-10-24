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За сутки рф обстреляла около 15 населенных пунктов на Харьковщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области. Они не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, однако безуспешно. Об этом отчитался заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

За сутки рф обстреляла около 15 населенных пунктов на Харьковщине

Цитата

«По оперативной обстановке очень не спокойно. Обстреляно за последние сутки около 15 населенных пунктов и в частности очень сильно обстреливался поселок Боровая. Повреждены частные дома, 4 человека ранены, 67 лет мужчина сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Обстреляли Казачью Лопань очень мощно, Волчанскую громаду, это север нашей области», - сказал Евгений Иванов.

Детали

По словам Иванова враг неустанно штурмует Харьковскую область, пытаясь продвинуться вперед, но безуспешно. В Купянском районе ВСУ отбили 5 вражеских атак вблизи одной только Ивановки, после чего оккупанты, понеся потери отступили.

Дополнение

Также заместитель председателя Харьковской ОВА напомнил, что в приграничных громадах, таких как Волчанская и Купянская сейчас продолжается эвакуация. За все время, что она продолжается удалось эвакуировать более 20 тысяч человек. Однако есть люди, которые по умолчанию не хотят ехать. Таких граждан обеспечивают всем необходимым и принимают меры для того, чтобы уговорить их переместиться в более безопасное место.

Напомним

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов также сегодня сообщил, что враг обстрелял пгт Боровая Изюмского района. Повредил 2-этажный жилой дом, получили ранения 4 человека. В состоянии средней тяжести госпитализирована женщина 42 лет, женщина 68 лет и мужчина 65 лет. Еще один 67-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. 

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