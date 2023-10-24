За сутки рф обстреляла около 15 населенных пунктов на Харьковщине

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«По оперативной обстановке очень не спокойно. Обстреляно за последние сутки около 15 населенных пунктов и в частности очень сильно обстреливался поселок Боровая. Повреждены частные дома, 4 человека ранены, 67 лет мужчина сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Обстреляли Казачью Лопань очень мощно, Волчанскую громаду, это север нашей области», - сказал Евгений Иванов.

Детали

По словам Иванова враг неустанно штурмует Харьковскую область, пытаясь продвинуться вперед, но безуспешно. В Купянском районе ВСУ отбили 5 вражеских атак вблизи одной только Ивановки, после чего оккупанты, понеся потери отступили.

Дополнение

Также заместитель председателя Харьковской ОВА напомнил, что в приграничных громадах, таких как Волчанская и Купянская сейчас продолжается эвакуация. За все время, что она продолжается удалось эвакуировать более 20 тысяч человек. Однако есть люди, которые по умолчанию не хотят ехать. Таких граждан обеспечивают всем необходимым и принимают меры для того, чтобы уговорить их переместиться в более безопасное место.

Напомним

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов также сегодня сообщил, что враг обстрелял пгт Боровая Изюмского района. Повредил 2-этажный жилой дом, получили ранения 4 человека. В состоянии средней тяжести госпитализирована женщина 42 лет, женщина 68 лет и мужчина 65 лет. Еще один 67-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

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