Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф

В Государственном департаменте США поддержали решение Международного уголовного суда (МУС) относительно ордеров на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота рф - генералов сергея кобылаша и виктора соколова. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает "Голос Америки", пишет УНН.

Соединенные Штаты поддерживают международные расследования зверств России в Украине, включая расследования, которые проводит Международный уголовный суд, - сказал Миллер.

Детали

Миллер отметил, что Соединенные Штаты не влияют на каждое решение и развитие событий в рамках этих расследований.

Напомним

МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота за военные преступления и преступления против человечности в Украине, включая нападения на гражданские объекты и инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года.

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