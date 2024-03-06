Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф
Киев • УНН
Государственный департамент США поддержал решение МУС выдать ордера на арест двух российских военных командиров за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине.
В Государственном департаменте США поддержали решение Международного уголовного суда (МУС) относительно ордеров на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота рф - генералов сергея кобылаша и виктора соколова. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает "Голос Америки", пишет УНН.
Соединенные Штаты поддерживают международные расследования зверств России в Украине, включая расследования, которые проводит Международный уголовный суд,
Детали
Миллер отметил, что Соединенные Штаты не влияют на каждое решение и развитие событий в рамках этих расследований.
Напомним
МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота за военные преступления и преступления против человечности в Украине, включая нападения на гражданские объекты и инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года.
"Никакие звездочки на погонах не уберегут": Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф5 марта 2024, 15:18 • 23636 просмотров
Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф
Государственный департамент США поддержал решение МУС выдать ордера на арест двух российских военных командиров за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине.
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