Держдеп США підтримав рішення про ордери МКС на арешт воєначальників рф
Київ • УНН
Державний департамент США підтримав рішення МКС видати ордери на арешт двох російських військових командирів за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні.
У Державному департаменті США підтримали рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ордерів на арешт командувачів дальньої авіації й Чорноморського флоту рф – генералів сергєя кобилаша і віктора соколова. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, передає "Голос Америки", пише УНН.
Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування звірств росії в Україні, включно з розслідуваннями, які проводить Міжнародний кримінальний суд,
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Міллер зазначив, що Сполучені Штати не впливають на кожне рішення та розвиток подій в межах цих розслідувань.
Нагадаємо
МКС видав ордери на арешт командувача авіації рф та командувача чорноморського флоту за воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, включаючи напади на цивільні об'єкти та інфраструктуру в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року.
"Жодні зірочки на погонах не вбережуть": Зеленський відреагував на ордери МКС на арешт двох військових командувачів рф05.03.24, 17:18 • 26799 переглядiв