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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7718 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Держдеп США підтримав рішення про ордери МКС на арешт воєначальників рф

Київ • УНН

 • 26709 перегляди

Державний департамент США підтримав рішення МКС видати ордери на арешт двох російських військових командирів за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні.

Держдеп США підтримав рішення про ордери МКС на арешт воєначальників рф

У Державному департаменті США підтримали рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ордерів на арешт командувачів дальньої авіації й Чорноморського флоту рф – генералів сергєя кобилаша і віктора соколова. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, передає "Голос Америки", пише УНН.

Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування звірств росії в Україні, включно з розслідуваннями, які проводить Міжнародний кримінальний суд,

- сказав Міллер.

Деталі

Міллер зазначив, що Сполучені Штати не впливають на кожне рішення та розвиток подій в межах цих розслідувань.

Нагадаємо

МКС видав ордери на арешт командувача авіації рф та командувача чорноморського флоту за воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, включаючи напади на цивільні об'єкти та інфраструктуру в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Голос Америки
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