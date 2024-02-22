Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев
Киев • УНН
В разрушенном прифронтовом городе Угледар до сих пор живут более 100 украинцев. Подразделения МВД раздают горожанам гуманитарную помощь и помогают с эвакуацией.
В прифронтовом Угледаре до сих пор остается более сотни украинцев, которые пытаются выживать в разрушенном россиянами городе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.
Детали
В МВД рассказали, что недавно полицейские эвакуировали из города больную женщину, у которой начали отказывать ноги. Впоследствии врачи диагностировали у нее тяжелое воспаление легких. Еще несколько дней - и она могла умереть.
Кроме того, правоохранители раздали людям гуманитарную помощь.
Угледар - город-призрак, где продолжают выживать 111 гражданских
Правоохранители также показали, как выглядит город, который находится в нескольких километрах от линии фронта.
Напомним
Начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой.
Враг в Донецкой области подтягивает резервы и снова активно задействует авиацию - Тарнавский22 февраля 2024, 10:59 • 15925 просмотров
Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев
В разрушенном прифронтовом городе Угледар до сих пор живут более 100 украинцев. Подразделения МВД раздают горожанам гуманитарную помощь и помогают с эвакуацией.
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