Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев

В прифронтовом Угледаре до сих пор остается более сотни украинцев, которые пытаются выживать в разрушенном россиянами городе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Детали

В МВД рассказали, что недавно полицейские эвакуировали из города больную женщину, у которой начали отказывать ноги. Впоследствии врачи диагностировали у нее тяжелое воспаление легких. Еще несколько дней - и она могла умереть.

Кроме того, правоохранители раздали людям гуманитарную помощь.

Угледар - город-призрак, где продолжают выживать 111 гражданских - рассказали в МВД.

Правоохранители также показали, как выглядит город, который находится в нескольких километрах от линии фронта.

Напомним

Начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой.

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