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Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев

Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:47  •  14831 просмотра

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В разрушенном прифронтовом городе Угледар до сих пор живут более 100 украинцев. Подразделения МВД раздают горожанам гуманитарную помощь и помогают с эвакуацией.

В прифронтовом Угледаре до сих пор остается более сотни украинцев, которые пытаются выживать в разрушенном россиянами городе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Детали 

В МВД рассказали, что недавно полицейские эвакуировали из города больную женщину, у которой начали отказывать ноги. Впоследствии врачи диагностировали у нее тяжелое воспаление легких. Еще несколько дней - и она могла умереть.

Кроме того, правоохранители раздали людям гуманитарную помощь. 

Угледар - город-призрак, где продолжают выживать 111 гражданских

- рассказали в МВД.

Правоохранители также показали, как выглядит город, который находится в нескольких километрах от линии фронта. 

Напомним

Начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой.

Враг в Донецкой области подтягивает резервы и снова активно задействует авиацию - Тарнавский22 февраля 2024, 10:59 • 15925 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
vuhledarУгледар
donetskДонецк
Місто-привид: у МВС показали, який вигляд має зруйнований Вугледар, в якому досі живе понад сотня українців
Ghost town: the Ministry of Internal Affairs showed what the destroyed Vuhledar looks like, where more than a hundred Ukrainians still live
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Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев

В разрушенном прифронтовом городе Угледар до сих пор живут более 100 украинцев. Подразделения МВД раздают горожанам гуманитарную помощь и помогают с эвакуацией.

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