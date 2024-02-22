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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Місто-привид: у МВС показали, який вигляд має зруйнований Вугледар, в якому досі живе понад сотня українців

Київ • УНН

 • 26549 перегляди

У зруйнованому прифронтовому місті Вугледар досі живуть понад 100 українців. Підрозділи МВС роздають містянам гуманітарну допомогу та допомагають з евакуацією.

Місто-привид: у МВС показали, який вигляд має зруйнований Вугледар, в якому досі живе понад сотня українців

У прифронтовому Вугледарі досі залишається понад сотня українців, які намагаються виживати у зруйнованому росіянами місті. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.

Деталі 

У МВС розповіли, що нещодавно поліцейські евакуювали з міста хвору жінку, у якої почали відмовляти ноги. Згодом лікарі діагностували у неї важке запалення легень. Ще декілька днів — і вона могла померти.

Крім того, правоохоронці роздали людям гуманітарну допомогу. 

Вугледар — місто-привид, де продовжують виживати 111 цивільних

- розповіли в МВС.

Правоохоронці також показали, як виглядає місто, яке знаходиться за декілька кілометрів від лінії фронту. 

Нагадаємо

Начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що ситуація біля Вугледара у Донецькій області залишається контрольованою.

Ворог на Донеччині підтягує резерви і знову активно задіює авіацію – Тарнавський22.02.24, 12:59 • 22686 переглядiв

Володимир Омельченко

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