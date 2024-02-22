Місто-привид: у МВС показали, який вигляд має зруйнований Вугледар, в якому досі живе понад сотня українців
Київ • УНН
У зруйнованому прифронтовому місті Вугледар досі живуть понад 100 українців. Підрозділи МВС роздають містянам гуманітарну допомогу та допомагають з евакуацією.
У прифронтовому Вугледарі досі залишається понад сотня українців, які намагаються виживати у зруйнованому росіянами місті. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.
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У МВС розповіли, що нещодавно поліцейські евакуювали з міста хвору жінку, у якої почали відмовляти ноги. Згодом лікарі діагностували у неї важке запалення легень. Ще декілька днів — і вона могла померти.
Крім того, правоохоронці роздали людям гуманітарну допомогу.
Вугледар — місто-привид, де продовжують виживати 111 цивільних
Правоохоронці також показали, як виглядає місто, яке знаходиться за декілька кілометрів від лінії фронту.
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