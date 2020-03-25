Google оцифрует более 100 тысяч книг для свободного доступа

Книги поступят из нескольких источников - музея Плантена-Моретуса и Библиотеки Хендрика Консианса.

Музей Плантена-Моретуса назван в честь Кристофа Плантена, который руководил одним из крупнейших издательских предприятий в 16-м веке. Музей предоставит для оцифровки более 32 тысяч книг. В свою очередь, Библиотека Хендрика Консианса предоставит более 60 тысяч произведений, что в общей сложности приведет к оцифровке более 100 тысяч книг. Все эти издания теперь не требуют уплаты роялти, и после того, как они будут оцифрованы, будут доступны любому человеку через Google Books, а также через библиотеку каждого учреждения.

Книги начнут оцифровываться в 2021 году и начнут появляться в доступе постепенно в течение следующих нескольких лет. Google заявляет, что ожидает, что весь процесс займет три года. После того, как книги будут оцифрованы, они не только будут доступны в цифровом виде, весь текст будет доступен для поиска.

Напомним, Google скорректировал поиск по путешествиям из-за коронавируса.