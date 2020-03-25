Google оцифрует более 100 тысяч книг для свободного доступа

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60598 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70690 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84263 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82611 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103157 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85506 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102609 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105844 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130910 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130314 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 14:51 • 70273 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103526 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109041 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107456 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107006 просмотра
Актуальное
Google оцифрует более 100 тысяч книг для свободного доступа

Google оцифрует более 100 тысяч книг для свободного доступа

Киев  •  УНН

 • 17419 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Стремясь сохранить мировую литературную историю, Google установил партнерские отношения с городом Антверпен для оцифровки более 100 000 книг, которые были опубликованы с 16-го по 19-й век. Об этом сообщает Neowin, передает УНН.

Книги поступят из нескольких источников - музея Плантена-Моретуса и Библиотеки Хендрика Консианса.

Музей Плантена-Моретуса назван в честь Кристофа Плантена, который руководил одним из крупнейших издательских предприятий в 16-м веке. Музей предоставит для оцифровки более 32 тысяч книг. В свою очередь, Библиотека Хендрика Консианса предоставит более 60 тысяч произведений, что в общей сложности приведет к оцифровке более 100 тысяч книг. Все эти издания теперь не требуют уплаты роялти, и после того, как они будут оцифрованы, будут доступны любому человеку через Google Books, а также через библиотеку каждого учреждения.

Книги начнут оцифровываться в 2021 году и начнут появляться в доступе постепенно в течение следующих нескольких лет. Google заявляет, что ожидает, что весь процесс займет три года. После того, как книги будут оцифрованы, они не только будут доступны в цифровом виде, весь текст будет доступен для поиска.

Напомним, Google скорректировал поиск по путешествиям из-за коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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