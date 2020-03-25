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Google скорегував пошук щодо подорожей через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У пошуку Google щодо подорожей тепер будуть відображатися туристичні рекомендації та правила скасування авіарейсів. Про це повідомляється в блозі компанії, передає УНН

Google скорегував пошук щодо подорожей через коронавірус

"Оскільки поширення COVID-19 триває, ми спостерігаємо все більше запитів на інформацію, пов'язану з поїздками, наприклад, рекомендації щодо поїздок і правила скасування поїздок, тому цього тижня ми вносимо певні зміни, щоб допомогти вам швидше знайти цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, коли користувач буде шукати в Google інформацію про рейси, готелі або інші цікаві місця, то буде отримувати рекомендації щодо подорожей, пов'язані з COVID-19, або стосовно обмежень щодо пункту призначення з посиланнями на відповідну інформацію, надану туристичним агентством, коли це можливо.

Також зазначено, що, реагуючи на ситуацію з COVID-19, багато авіакомпаній скорегували розмір збору за зміни і правила скасування бронювання. "Коли ви виконуєте пошук в Google рейсів конкретної авіакомпанії або переходите на рейси Google, ми направимо вас в нашу статтю довідкового центру з додатковою інформацією про правила авіакомпанії. Ці правила можуть змінитися, тому обов'язково перейдіть на веб-сайт авіакомпанії для отримання останньої інформації", - відзначили в Google.

Нагадаємо, у Держтуризмі радять туроператорам зупинити продаж путівок до 23 квітня.

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