Google скорректировал поиск по путешествиям из-за коронавируса

"Поскольку распространение COVID-19 продолжается, мы наблюдаем все больше запросов на информацию, связанную с поездками, например, рекомендации по поездкам и правила отмены поездок, поэтому мы вносим некоторые изменения на этой неделе, чтобы помочь вам быстрее найти эту информацию", - говорится в сообщении.

В частности, когда пользователь будет искать в Google информацию о рейсах, отелях или других интересных местах, то будет получать рекомендации по путешествиям, связанные с COVID-19, или по ограничениям относительно пункта назначения со ссылками на соответствующую информацию, предоставленную туристическим агентством страны проживания, когда это возможно.

Также указано, что, реагируя на ситуацию с COVID-19, многие авиакомпании скорректировали размер сбора за изменения и правила отмены бронирования. "Когда вы выполняете поиск в Google рейсов конкретной авиакомпании или переходите на рейсы Google, мы направим вас в нашу статью справочного центра с дополнительной информацией о правилах авиакомпании. Эти правила могут измениться, поэтому обязательно перейдите на веб-сайт авиакомпании для получения последней информации", - отметили в Google.

Напомним, в Гостуризме советуют туроператорам остановить продажу путевок до 23 апреля.