Google скорректировал поиск по путешествиям из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60598 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70690 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84263 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82611 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103157 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85506 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102609 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105844 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130910 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130314 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Google скорректировал поиск по путешествиям из-за коронавируса

Google скорректировал поиск по путешествиям из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12515 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В поиске Google по путешествиям теперь будут отображаться туристические рекомендации и правила отмены авиарейсов. Об этом сообщается в блоге компании, передает УНН

"Поскольку распространение COVID-19 продолжается, мы наблюдаем все больше запросов на информацию, связанную с поездками, например, рекомендации по поездкам и правила отмены поездок, поэтому мы вносим некоторые изменения на этой неделе, чтобы помочь вам быстрее найти эту информацию", - говорится в сообщении.

В частности, когда пользователь будет искать в Google информацию о рейсах, отелях или других интересных местах, то будет получать рекомендации по путешествиям, связанные с COVID-19, или по ограничениям относительно пункта назначения со ссылками на соответствующую информацию, предоставленную туристическим агентством страны проживания, когда это возможно.

Также указано, что, реагируя на ситуацию с COVID-19, многие авиакомпании скорректировали размер сбора за изменения и правила отмены бронирования. "Когда вы выполняете поиск в Google рейсов конкретной авиакомпании или переходите на рейсы Google, мы направим вас в нашу статью справочного центра с дополнительной информацией о правилах авиакомпании. Эти правила могут измениться, поэтому обязательно перейдите на веб-сайт авиакомпании для получения последней информации", - отметили в Google.

Напомним, в Гостуризме советуют туроператорам остановить продажу путевок до 23 апреля.

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