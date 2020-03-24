У Держтуризмі радять туроператорам зупинити продаж путівок до 23 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Державне агентство розвитку туризму України рекомендує туристичним компаніям призупинити продаж нових турів з датою початку подорожі щонайменше до 23 квітня 2020 року та перенести тури на цей період на пізніші дати, а громадянам перебронювати заплановані подорожі. Відповідне повідомлення оприлюднене у Telegram-каналі Держтуризму, передає УНН.
“Безпрецедентне поширення пандемії COVID-19 є одним із головних викликів сьогодення, адже в умовах глобалізованого світу, з фактичною відсутністю кордонів ця інфекційна хвороба становить величезну загрозу життю та здоров’ю кожного. Від епідемії COVID-19 потерпає не лише Україна, але й наші партери з Європейського Союзу, Азії та Американського контитенту. Саме тому іноземні держави продовжують реалізовувати заходи щодо обмеження в’їзду та перебування нерезидентів на свою територію, запроваджуються різноманітні заходи безпеки, які в будь-який момент можуть бути посилені, залежно від ситуації в країні”, — зазначили у Держтуризмі.
В агентстві наголосили, що за таких умов “планування закордонних візитів і відпочинку за межами України є невиправдано ризикованим та може загрожувати життю і здоров’ю українців”.
Також громадянам нагадали, що Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення щодо обмеження міжнародного транспортного сполучення та запровадження карантину в державі до 3 квітня 2020 року, а Кабінет Міністрів на засіданні 23 березня ухвалив рішення про заборону виїзду громадян України за кордон з туристичною метою, починаючи з 12:00 год. 24 березня 2020 року.
Крім того Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству культури, молоді та спорту розробити проект акта, прийняття якого унеможливить продаж туроператорами турів за кордон після 3 квітня 2020 року до окремого рішення Уряду України.
“Враховуючи викладене вище Державне агентство розвитку туризму рекомендує громадянам звернутися до туристичних операторів із проханням перебронювати заплановану поїздку на більш пізній термін. Разом з тим рекомендуємо суб’єктам туроператорської діяльності надати туристам максимальне сприяння у перебронюванні візитів до ухвалення відповідного рішення Кабінету Міністрів України. Окремо рекомендуємо призупинити продаж нових турів з датою початку подорожі щонайменше до 23 квітня 2020 року та перенести тури на цей період на пізніші дати (термін може бути продовжено відповідно до епідеміологічної ситуації в світі)”, — зазначили в агентстві.
Нагадаємо, 24 березня, з 12:00 діяльність усіх аеропортів України, крім “Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, припиняється.