У Держтуризмі радять туроператорам зупинити продаж путівок до 23 квітня

КИЇВ. 24 березня. УНН. Державне агентство розвитку туризму України рекомендує туристичним компаніям призупинити продаж нових турів з датою початку подорожі щонайменше до 23 квітня 2020 року та перенести тури на цей період на пізніші дати, а громадянам перебронювати заплановані подорожі. Відповідне повідомлення оприлюднене у Telegram-каналі Держтуризму, передає УНН.