Відсьогодні тимчасово припиняється діяльність усіх аеропортів України, крім "Борисполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У вівторок, 24 березня, з 12:00 діяльність усіх аеропортів України, крім "Міжнародного аеропорту "Бориспіль", припиняється. Крім того, громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Відповідна постанова оприлюднена на сайті Кабінету міністрів України, передає УНН.
Так, згідно з документом, з 12:00 24 березня до 3 квітня 2020 року, заборонено прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою.
Також забороняється прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Зазначається, що у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден через "Бориспіль", воно здійснюватиметься через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького", як резервне.
Як повідомлялося в УНН, у МЗС заявили, що незабаром в’їзд громадян в Україну буде прив’язаний до проходження ними тесту на захворювання коронавірусом.