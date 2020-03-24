С сегодняшнего дня временно прекращается деятельность всех аэропортов Украины, кроме "Борисполя"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Во вторник, 24 марта, с 12:00 деятельность всех аэропортов Украины, кроме "Международного аэропорта "Борисполь", прекращается. Кроме того, гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Соответствующее постановление обнародовано на сайте Кабинета министров Украины, передает УНН.
Так, согласно документу, с 12:00 24 марта по 3 апреля 2020 года, запрещено принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки лиц, осуществляющих путешествие с туристической целью.
Также запрещается принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, кроме перевозок, осуществляемых через государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь".
Отмечается, что в случае невозможности принятия и отправки воздушных судов через "Борисполь", оно будет осуществляться через государственное предприятие "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого", как резервное.
Как сообщалось в УНН, в МИДе заявили, что вскоре въезд граждан в Украину будет привязан к прохождению ими теста на заболевание коронавирусом.