В Гостуризме советуют туроператорам остановить продажу путевок до 23 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственное агентство развития туризма Украины рекомендует туристическим компаниям приостановить продажу новых туров с датой начала путешествия по меньшей мере до 23 апреля 2020 года и перенести туры на этот период на более поздние даты, а гражданам перебронировать запланированные путешествия. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Гостуризма, передает УНН.
"Беспрецедентное распространение пандемии COVID-19 является одним из главных вызовов современности, ведь в условиях глобализирующегося мира, с фактическим отсутствием границ эта инфекционная болезнь представляет огромную угрозу жизни и здоровью каждого. От эпидемии COVID-19 страдает не только Украина, но и наши партеры из Европейского Союза, Азии и Американского контитента. Именно поэтому иностранные государства продолжают реализовывать меры по ограничению въезда и пребывания нерезидентов на своей территории, внедряются различные меры безопасности, которые в любой момент могут быть усилены, в зависимости от ситуации в стране", - отметили в Гостуризме.
В агентстве отметили, что при таких условиях "планирование зарубежных визитов и отдыха за пределами Украины является неоправданно рискованным и может угрожать жизни и здоровью украинцев".
Также гражданам напомнили, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение об ограничении международного транспортного сообщения и введения карантина в государстве до 3 апреля 2020 года, а Кабинет министров на заседании 23 марта принял решение о запрете выезда граждан Украины за границу с туристической целью, начиная с 12:00 24 марта 2020 года.
Кроме того, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры, молодежи и спорта разработать проект акта, принятие которого сделает невозможным продажу туроператорами туров за рубеж после 3 апреля 2020 года до отдельного решения правительства Украины.
"Учитывая вышеизложенное Государственное агентство развития туризма рекомендует гражданам обратиться к туристическим операторам с просьбой перебронировать запланированную поездку на более поздний срок. Вместе с тем рекомендуем субъектам туроператорской деятельности предоставить туристам максимальное содействие в перебронировании визитов до принятия соответствующего решения Кабинета министров Украины. Отдельно рекомендуем приостановить продажу новых туров с датой начала путешествия по меньшей мере до 23 апреля 2020 года и перенести туры на этот период на более поздние даты (срок может быть продлен в соответствии с эпидемиологической ситуацией в мире)", - отметили в агентстве.
Напомним, 24 марта, с 12:00 деятельность всех аэропортов Украины, кроме "Международного аэропорта "Борисполь", прекращается.