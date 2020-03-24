В Гостуризме советуют туроператорам остановить продажу путевок до 23 апреля

КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственное агентство развития туризма Украины рекомендует туристическим компаниям приостановить продажу новых туров с датой начала путешествия по меньшей мере до 23 апреля 2020 года и перенести туры на этот период на более поздние даты, а гражданам перебронировать запланированные путешествия. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Гостуризма, передает УНН.