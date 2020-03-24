В Гостуризме советуют туроператорам остановить продажу путевок до 23 апреля

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103574 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106182 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108144 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106866 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116210 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101576 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105872 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106762 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130495 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов России

Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов России

5 марта, 19:13 • 19879 просмотра
Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

5 марта, 19:18 • 23147 просмотра
Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

5 марта, 19:54 • 25351 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 68067 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

01:53 • 19616 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 116209 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 118913 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 146841 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 189169 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 173737 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 102175 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106747 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 112152 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 110246 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109700 просмотра
Актуальное
В Гостуризме советуют туроператорам остановить продажу путевок до 23 апреля

В Гостуризме советуют туроператорам остановить продажу путевок до 23 апреля

Киев  •  УНН

 • 14344 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственное агентство развития туризма Украины рекомендует туристическим компаниям приостановить продажу новых туров с датой начала путешествия по меньшей мере до 23 апреля 2020 года и перенести туры на этот период на более поздние даты, а гражданам перебронировать запланированные путешествия. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Гостуризма, передает УНН.

"Беспрецедентное распространение пандемии COVID-19 является одним из главных вызовов современности, ведь в условиях глобализирующегося мира, с фактическим отсутствием границ эта инфекционная болезнь представляет огромную угрозу жизни и здоровью каждого. От эпидемии COVID-19 страдает не только Украина, но и наши партеры из Европейского Союза, Азии и Американского контитента. Именно поэтому иностранные государства продолжают реализовывать меры по ограничению въезда и пребывания нерезидентов на своей территории, внедряются различные меры безопасности, которые в любой момент могут быть усилены, в зависимости от ситуации в стране", - отметили в Гостуризме.

В агентстве отметили, что при таких условиях "планирование зарубежных визитов и отдыха за пределами Украины является неоправданно рискованным и может угрожать жизни и здоровью украинцев".

Также гражданам напомнили, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение об ограничении международного транспортного сообщения и введения карантина в государстве до 3 апреля 2020 года, а Кабинет министров на заседании 23 марта принял решение о запрете выезда граждан Украины за границу с туристической целью, начиная с 12:00 24 марта 2020 года.

Кроме того, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры, молодежи и спорта разработать проект акта, принятие которого сделает невозможным продажу туроператорами туров за рубеж после 3 апреля 2020 года до отдельного решения правительства Украины.

"Учитывая вышеизложенное Государственное агентство развития туризма рекомендует гражданам обратиться к туристическим операторам с просьбой перебронировать запланированную поездку на более поздний срок. Вместе с тем рекомендуем субъектам туроператорской деятельности предоставить туристам максимальное содействие в перебронировании визитов до принятия соответствующего решения Кабинета министров Украины. Отдельно рекомендуем приостановить продажу новых туров с датой начала путешествия по меньшей мере до 23 апреля 2020 года и перенести туры на этот период на более поздние даты (срок может быть продлен в соответствии с эпидемиологической ситуацией в мире)", - отметили в агентстве.

Напомним, 24 марта, с 12:00 деятельность всех аэропортов Украины, кроме "Международного аэропорта "Борисполь", прекращается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы