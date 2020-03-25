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Google оцифрує понад 100 тисяч книг для вільного доступу

Google оцифрує понад 100 тисяч книг для вільного доступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Прагнучи зберегти світову літературну спадщину, Google встановив партнерські відносини з містом Антверпен для оцифровки понад 100 тисяч книг, які були опубліковані з 16-го по 19-е століття. Про це повідомляє Neowin, передає УНН.

Книги надійдуть з декількох джерел - музею Плантена-Моретуса і Бібліотеки Хендріка Консіанса.

Музей Плантена-Моретуса названий на честь Крістофа Плантена, який керував одним з найбільших видавничих підприємств у 16-му столітті. Музей надасть для оцифровки більше ніж 32 тисячі книг. Своєю чергою, Бібліотека Хендріка Консіанса надасть понад 60 тисяч творів, що в цілому приведе до оцифрування понад 100 тисяч книг. Усі ці видання тепер не вимагають сплати роялті, і після того, як вони будуть оцифровані, будуть доступні будь-якій людині через Google Books, а також через бібліотеку кожної установи.

Книги почнуть оцифровуватися в 2021 році і почнуть з'являтися в доступі поступово протягом наступних кількох років. Google заявляє, що очікує, що весь процес займе три роки. Після того, як книги будуть оцифровані, вони не тільки будуть доступні в цифровому вигляді, весь текст буде доступний для пошуку.

Нагадаємо, Google скорегував пошук щодо подорожей через коронавірус.

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