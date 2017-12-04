Google и Facebook контролируют 84% мирового рынка цифровой рекламы

В конце третьего квартала Google сообщила о доходах от рекламы в 24 млрд доллара США и Facebook о 10 млрд долларов США. Учитывая, что GroupM изучает общие мировые цифровые инвестиции и предварительные раскрытия данных этих компаний, GroupM полагает, что эти две компании будут составлять 84% всех цифровых инвестиций в 2017 году (экс-Китай). GroupM также полагает, что в 2017 году на них будет приходиться 186% цифрового роста.

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По мере того, как цифровая система продолжает расти, ожидается, что с ней будет расти программная покупка. Тем не менее, в анализе GroupM в США, в частности, программные бюджеты оцениваются в 20% от цифровых расходов (за исключением социальных платформ) и не увеличиваются так быстро, как ожидалось.

Поскольку внимание потребителей продолжает фрагментироваться на разных платформах, многие видят достоинство в одном из старейших рекламных носителей Out-of-Home, который также становится более информативным, цифровым и универсальным. Сочетание данных о местоположении с покупкой, социальными сетями и режимом просмотра представляет собой все более убедительное предложение. Это растущая доля, с 6,1% в 2016 году до 6,2% в 2017 году и 6,3% в 2018 году — самая высокая с 1993 года. Помимо цифровой, это единственная растущая доля.

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Агентство ожидает, что в 2018 году объем глобальных расходов на рекламу вырастет на 4,3%, или на 23 млрд долл., при этом обеспечит именно цифровой сегмент.

Ожидается, что затраты на телевизионную рекламу увеличатся в 2018 году году на 2,2%, на цифровую рекламу — на 11,3%.

Ключевой интерес для маркетологов — доля рекламы в мировом ВВП, которая, согласно прогнозам, составит 201%, а в 2017 году — 0,7%, а в 2018 году — 0,69%. Это отражает длительную тенденцию к снижению доли рекламы, которую часто называют доказательством структурной проблемы отрасли. Тем не менее, GroupM полагает, что большой фактор — это сумма “рекламных денег”.

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В следующем году ожидается, что шесть стран будут инвестировать 68% дополнительных инвестиций: США, Китай, Аргентина, Япония, Индия и США.

В глобальном масштабе телевизионные инвестиции вырастут на 0,4% в 2017 году и 2,2% в 2018 году, но в этом году ТВ потеряет одну акцию, а в следующем — еще одну.

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Ожидается, что рост цифровых инвестиций составит 11,5% в 2017 году и 11,3% в следующем году; его доля увеличится с 34,1% в этом году до 36,4% в 2018 году. Исключая Китай, цифровой рост немного замедляется: 10,6% (2017 год) и 10,5% (2018 год).

GroupM считает, что к концу года цифровое инвестирование превысит традиционное телевидение на семнадцати рынках: Австралия, Канада, Дания, Китай, Финляндия, Франция, Гонконг, Ирландия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, и Великобритания.

Анализируя реальные тенденции инвестиционного доллара, GroupM не согласна с тем, что цифровое телевидение уже превзошло телевидение в США (по другим отраслевым источникам); это ожидается в 2020 году.