Маск спрогнозировал восстание машин

Маск подтвердил, что все мысли о AI сводятся к тому, что мы должны слиться с машинами, если хотим выжить, он создал запуск, посвященный разработке технологии интерфейса "мозг-компьютер" (BCI). Но, несмотря на то, что его собственная лаборатория OpenAI создала AI, способный воспроизводить себя самостоятельно, Маск недавно заявил, что усилия, направленные на то, чтобы защитить AI, имеют лишь "пять-десять процентов шансов на успех".

"Я не имею всех ответов. Я не говорю, что у меня есть все черные ответы. Я пытаюсь выяснить, набор действий, которые я могу принять, для более хорошего будущего", - заявил он, комментируя революцию АІ.

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Несмотря на значительное участие Маска в развитии АІ, он открыто признал, что технология приносит не только потенциал, но и обещает серьезные проблемы.

"Думаю, что в конце концов искусственный интеллект прикончит нас всех," - утвердил он.

В частности, существуют такие вызовы введение АІ: во-первых, главная цель разработчиков заключается в построении AI, который не только умнее, чем человек, но способен учиться самостоятельно, без всякого человеческого программирования или вмешательства.

Поэтому существует риск того, что люди потеряют контроль над машинами, которые не имеют морали, раскаяния или эмоций. Есть еще вариант при котором машины могут различать "хорошие" и "плохие" действия, но это только человеческие чувства.

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Он рассказал, что сейчас есть только несколько компаний, которые существенно контролируют сектор AI в качестве примера он привел Google DeepMind.

"В Facebook, Google и Amazon - и, возможно, Apple, но они, похоже, заботятся о конфиденциальности - у них больше информации о вас, чем вы можете помнить", - сказал Маск.

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"Существует большой риск концентрации власти. Итак, если AGI (искусственный общий интеллект), который будет иметь безграничный объем власти, должен ли он руководствоваться несколькими людьми в Google без дополнительного надзора?" - добавил он.

Однако Маск сообщил, что самым важным для всех разработчиков должна быть безопасность, а также отсутствие паники.

Кроме того, он сообщил о разрешении на строительство подземного транспортного тоннеля.

Напомним, Маск сообщил, что может стать причиной третьей мировой войны.