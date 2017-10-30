Штучний інтелект створив кліп для китайської поп-зірки

"Фахівці кмпанії Intel використали штучний інтелект для створення спецефектів в кліпі китайської поп-зірки Chris Lee на пісню "Дощовий день, але ми разом", - йдеться у публікації.

Додається, що цей кліп став першим створеним за допомогою ШІ. Нейромережа намалювала сріблясті краплі на обличчі співачки, та мерехтіння зірок. Штучний інтелект навчили розпізнавати обличчя Кріс Лі, відстежувати її рухи і міміку, це джозволило зняти відео без використання костюму з трекингової маячками.

У компанії Intel не виключають, що створення спецефектів може стати одним з основних напрямків розробки найближчим часом.