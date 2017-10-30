Искусственный интеллект создал клип для китайской поп-звезды

"Специалисты кмпании Intel использовали искусственный интеллект для создания спецэффектов в клипе китайской поп-звезды Chris Lee на песню "Дождливый день, но мы вместе", - говорится в публикации.

Добавляется, что этот клип стал первым созданным с помощью ИИ. Нейросеть нарисовала серебристые капли на лице певицы, и мерцание звезд. Искусственный интеллект научили распознавать лицо Крис Ли, отслеживать ее движения и мимику, это дозволило снять видео без использования костюма с трекинговых маячков.

В компании Intel не исключают, что создание спецэффектов может стать одним из основных направлений разработок в ближайшее время.