Искусственный интеллект создал клип для китайской поп-звезды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32714 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100046 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151261 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115231 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111757 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103729 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106893 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103425 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152303 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Искусственный интеллект создал клип для китайской поп-звезды

Искусственный интеллект создал клип для китайской поп-звезды

Киев  •  УНН

 • 19394 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Спецэффекты для клипа китайской поп-звезды Крис Ли были созданы с помощью искусственного интеллекта, об этом сообщает Еngadget, передает УНН.

"Специалисты кмпании Intel использовали искусственный интеллект для создания спецэффектов в клипе китайской поп-звезды Chris Lee на песню "Дождливый день, но мы вместе", - говорится в публикации.

Добавляется, что этот клип стал первым созданным с помощью ИИ. Нейросеть нарисовала серебристые капли на лице певицы, и мерцание звезд. Искусственный интеллект научили распознавать лицо Крис Ли, отслеживать ее движения и мимику, это дозволило снять видео без использования костюма с трекинговых маячков.

В компании Intel не исключают, что создание спецэффектов может стать одним из основных направлений разработок в ближайшее время.

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