Хокінг розповів про "нову форму життя", яка перевершить людську расу

Професор Стівен Хокінг розповів про небезпечний і неминучий розвиток штучного інтелекту (ШІ). Під час інтерв'ю професор Хокінг попередив, що ШІ скоро досягне рівня і стане "новою формою життя, яка буде перевершувати людей".

Хокінг сказав, що ШІ може замінити людей взагалі, хоча він не уточнив терміни своїх пророцтв.

"Я боюся, що ШІ може взагалі замінити людей. Якщо люди розробляють комп'ютерні віруси, хтось буде розробляти ШІ, який покращує і самовдосконалює себе. Це буде нова форма життя, яка буде перевершувати людей," - сказав професор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стівен Хокінг назвав головну умову для виживання людства

Під час інтерв'ю професор Хокінг також закликав більше людей проявляти інтерес до науки, стверджуючи, що якщо цього не станеться то "це буде мати серйозні наслідки".

Хокінг додав, що необхідно розробити нову космічну програму, "щоб в кінцевому підсумку колонізувати відповідні планети для проживання людей".

Він сказав: "Я вважаю, що ми досягли точки неповернення. Наша Земля стає замалою для нас, глобальне населення зростає із загрозливою швидкістю, і ось і виникає небезпека саморуйнування".