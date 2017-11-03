Хокинг рассказал о "новой форме жизни", которая превзойдет человеческую расу

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45089 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111599 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101704 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104559 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103828 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88981 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103484 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Хокинг рассказал о "новой форме жизни", которая превзойдет человеческую расу

Хокинг рассказал о "новой форме жизни", которая превзойдет человеческую расу

Киев  •  УНН

 • 41683 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Профессор Стивен Хокинг предупредил, что роботы скоро станут “новой формой жизни”, которая может превзойти людей. Об этом профессор Хокинг рассказал во время интервью, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Профессор Стивен Хокинг рассказал о опасное и неизбежном подъеме искусственного интеллекта (ИИ). Во время интервью профессор Хокинг предупредил, что ИИ скоро достигнет уровня и станет “новой формой жизни, которая будет превосходить людей”.

Хокинг сказал, что ИИ может заменить людей вообще, хотя он не уточнил сроки своих предсказаний.

“Я боюсь, что ИИ может вообще заменить людей. Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, кто-то будет разрабатывать ИИ, который улучшает и реплицирует себя. Это будет новая форма жизни, которая будет превосходить людей,” — сказал профессор.

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Во время интервью профессор Хокинг также призвал больше людей проявлять интерес к науке, утверждая, что если этого не произойдет то “это будет иметь серьезные последствия”.

Хокинг добавил, что необходимо разработать новую космическую программу, “чтобы в конечном итоге колонизировать подходящие планеты для проживания людей”.

Он сказал: “Я считаю, что мы достигли точки невозврата. Наша Земля становится слишком маленькой для нас, глобальное население растет с угрожающей скоростью, и мы находимся в опасности саморазрушения”.

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