Хокинг рассказал о "новой форме жизни", которая превзойдет человеческую расу

Профессор Стивен Хокинг рассказал о опасное и неизбежном подъеме искусственного интеллекта (ИИ). Во время интервью профессор Хокинг предупредил, что ИИ скоро достигнет уровня и станет “новой формой жизни, которая будет превосходить людей”.

Хокинг сказал, что ИИ может заменить людей вообще, хотя он не уточнил сроки своих предсказаний.

“Я боюсь, что ИИ может вообще заменить людей. Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, кто-то будет разрабатывать ИИ, который улучшает и реплицирует себя. Это будет новая форма жизни, которая будет превосходить людей,” — сказал профессор.

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Во время интервью профессор Хокинг также призвал больше людей проявлять интерес к науке, утверждая, что если этого не произойдет то “это будет иметь серьезные последствия”.

Хокинг добавил, что необходимо разработать новую космическую программу, “чтобы в конечном итоге колонизировать подходящие планеты для проживания людей”.

Он сказал: “Я считаю, что мы достигли точки невозврата. Наша Земля становится слишком маленькой для нас, глобальное население растет с угрожающей скоростью, и мы находимся в опасности саморазрушения”.