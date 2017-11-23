Маск спрогнозував повстання машин

Маск ствердив, що всі думки про AI зводяться до того, що ми повинні злитися з машинами, якщо хочемо вижити, він створив запуск, присвячений розробці технології інтерфейсу "мозок-комп'ютер" (BCI). Але, незважаючи на те, що його власна лабораторія OpenAI створила AI, здатний відтворювати себе самостійно, Маск нещодавно заявив, що зусилля, спрямовані на те, щоб захистити AI, мають лише "п'ять-десять відсотків шансів на успіх".

"Я не маю всіх відповідей. Я не кажу, що у мене є всі чорні відповіді. Я намагаюся з'ясувати, набір дій, які я можу прийняти, для більш гарного майбутнього," - заявив він коментуючи революцію АІ.

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Незважаючи на значну участь Маска в розвитку АІ, він відкрито визнав, що технологія приносить не тільки потенціал, але і обіцяє серйозні проблеми.

"Думаю, що штучний інтелект в кінці кінців прикінчить нас всіх", - ствердив він.

Зокрема, він додав, що існують такі виклики введення АІ: по-перше, головна мета розробників полягає у побудові AI, який не тільки розумніший, ніж людина, але здатний навчатися самостійно, без жодного людського програмування чи втручання.

Тож існує ризик того, що люди втратять контроль над машинами, які не мають моралі, каяття чи емоцій. Є ще варіант за якого машини здатні розрізняти "добрі" та "погані" дії, але це чітко людські почуття.

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"Між Facebook, Google і Amazon - і, можливо, Apple, але вони, схоже, піклуються про конфіденційність - у них більше інформації про вас, ніж ви можете пам'ятати", - сказав Маск.

Він розповів, що наразі є лише кількох компаній, які суттєво контролюють сектор AI, як приклад, він навів, Google DeepMind.

Проте Маск повідомив, що найважливішим для всіх розробників має бути безпека, а також відсутність паніки.

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"Існує великий ризик концентрації влади. Отже, якщо AGI (штучний загальний інтелект), який матиме безмежний обсяг влади, чи має він керуватися кількома людьми у ​​Google без додаткового нагляду?" - додав він.

Крім того він повідомив про дозвіл на будівництво підземного транспортного тунелю.

Нагадаємо, Ілон Маск повідомив, що може стати причиною Третьої світової війни.