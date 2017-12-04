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Google і Facebook контролюють 84% світового ринку цифрової реклами

Google і Facebook контролюють 84% світового ринку цифрової реклами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Компанії Google і Facebook в 2017 році отримають 84% коштів, витрачених на цифрову рекламу в світі без урахування Китаю, передає УНН з посиланням на звіт агентства GroupM.

В кінці третього кварталу Google повідомила про доходи від реклами в 24 млрд доларыв США і Facebook про 10 млрд доларів США. З огляду на те, що GroupM вивчає загальні світові цифрові інвестиції і попередні розкриття даних цих компаній, GroupM вважає, що ці дві компанії будуть складати 84% всіх цифрових інвестицій у 2017 році (крім Китаю). GroupM також вважає, що в 2017 році на них припадатиме 186% цифрового зростання.

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У міру того, як цифрова система продовжує рости, очікується, що з нею буде рости програмна покупка. Проте, в аналізі GroupM в США, зокрема, програмні бюджети оцінюються в 20% від цифрових витрат (за винятком соціальних платформ) і не збільшуються так швидко, як очікувалося.

Увага споживачів продовжує фрагментуватися на різних платформах, багато хто бачить стабільність в одному з найстаріших рекламних носіїв Out-of-Home, який також стає більш інформативним, цифровим і універсальним. Поєднання даних про місцезнаходження з покупкою, соціальними мережами та режимом перегляду представляє собою все більш переконливу пропозицію. Це зростаюча частка, з 6,1% в 2016 році до 6,2% в 2017 році і 6,3% в 2018 році - найвища з 1993 року. Крім цифрової, це єдина зростаюча частка.

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Агентство очікує, що в 2018 році обсяг глобальних витрат на рекламу виросте на 4,3%, або на 23 млрд дол., при цьому забезпечить саме цифровий сегмент.

Очікується, що витрати на телевізійну рекламу збільшаться в 2018 році році на 2,2%, на цифрову рекламу - на 11,3%.

Ключовий інтерес для маркетологів - частка реклами в світовому ВВП, яка, згідно з прогнозами, складе 201%, а в 2017 році - 0,7%, а в 2018 році - 0,69%. Це відображає тривалу тенденцію до зниження частки реклами, яку часто називають доказом структурної проблеми галузі. Проте, GroupM вважає, що великий фактор - це сума "рекламних грошей".

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У наступному році очікується, що шість країн будуть інвестувати 68% додаткових інвестицій: США, Китай, Аргентина, Японія, Індія і США. 

У глобальному масштабі телевізійні інвестиції виростуть на 0,4% в 2017 році і 2,2% в 2018 році, але в цьому році ТВ втратить одну акцію, а в наступному - ще одну.

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Очікується, що зростання цифрових інвестицій складе 11,5% в 2017 році і 11,3% в наступному році; його частка збільшиться з 34,1% в цьому році до 36,4% в 2018 році. Виключаючи Китай, де цифрове зростання трохи сповільнюється: 10,6% (2017 рік) і 10,5% (2018 рік).

GroupM вважає, що до кінця року цифрове інвестування перевищить традиційне телебачення на сімнадцяти ринках: Австралія, Канада, Данія, Китай, Фінляндія, Франція, Гонконг, Ірландія, Угорщина, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, і Великобританія.

Аналізуючи реальні тенденції інвестиційного долара, GroupM не згодна з тим, що цифрове телебачення вже перевершило телебачення в США (за іншими галузевими джерелами); це очікується в 2020 році.

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