Самыми популярными сайтами среди украинцев стали Google, Youtube и Facebook

Веб-сайты Google, Youtube и Facebook возглавили первые три места рейтинга самых популярных сайтов среди украинцев в октябре. Кроме того, рейтинг сайта Rozetka.com.ua вырос почти на 7%, как и рейтинг сайта Prom.ua повысился на 4%, а в Aliexpress.com охвата увеличилось на 2%.

"Меньше повезло в этом месяце Yandex.ua он сошел с 12 на 16 место, Vk.com пережило пик падения и остается достаточно стабильным. Ok.ru закрывают первую ТОП-25 популярных сайтов", - сообщили в Kantar TNS CMeter.

В составлении рейтинга приняли участие интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет. Исследование объединяет данные из трех источников: интегрированных в сайты счетчиков Site-centric (около 250 сайтов), счетчиков Frame-centric в баннерных сетях (более 2500 сайтов) и панель User-centric, что охватывает около 5000 респондентов ежедневно, которая наряду с стандартными показателями (hits, охват, социально-демографические и т.д. показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респондента), также фиксирует контакт панелистов с контентом.

Как сообщал УНН, Президент ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.