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Найпопулярнішими сайтами серед українців стали Google, Youtube і Facebook

Найпопулярнішими сайтами серед українців стали Google, Youtube і Facebook

Київ • УНН

 • 11446 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Згідно з рейтингом, найбільш популярними сайтами у жовтні серед української аудиторії стали Google, Youtube і Facebook. Такий рейтинг склали Kantar TNS CMeter та опублікували у себе на сайті, передає УНН.

Веб-сайти Google, Youtube і Facebook очолили перші три місця рейтингу самих популярних сайтів серед українців у жовтні. Крім того, рейтинг сайту Rozetka.com.ua зріс майже на 7%, як і рейтинг сайту Prom.ua підвищився на 4%, а у Aliexpress.com охоплення збільшилось на 2%.

"Менше пощастило в цьому місяці Yandex.ua він зійшов з 12 на 16 місце , Vk.com пережило пік падіння і залишається достатньо стабільним. Ok.ru закривають першу ТОП-25 популярних сайтів", - повідомили у Kantar TNS CMeter.

У складенні рейтингу взяли участь інтернет-користувачі віком 14-70 років. Дослідження об’єднує дані з трьох джерел: інтегрованих в сайти лічильників Site-centric (близько 250 сайтів), лічильників Frame-centric в банерних мережах (більше 2500 сайтів) і панель User-centric, що охоплює близько 5000 респондентів щодня, яка поряд зі стандартними показниками (hits, охоплення, соціально-демографічні тощо показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом.

Як повідомляв УНН, Президент ввів санкції проти "ВКонтакте", "Мейл.ру" і низки російських телеканалів.

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