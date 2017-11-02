Прибыль Facebook выросла на 79% за третий квартал

"Наше сообщество продолжает расти, и наш бизнес работает хорошо. Мы так много инвестируем в безопасность, что это повлияет на нашу прибыльность. Общество важнее, чем максимизация нашей прибыли", - сказал Марк Цукерберг, основатель и главный исполнительный директор Facebook.

В частности, чистая прибыль Facebook за третий квартал 2017 выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается в корпоративной отчетности. Показатель достиг 4,71 млрд долларов, или 1,59 за акцию долларов. По сравнению в третьем квартале 2016 чистая прибыль компании составила примерно 2,63 млн долларов, или 0,9 за акцию долл.

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Общая выручка за отчетный период выросла более чем на 47%, превысив 10,3 млрд долларов.

Число пользователей социальной сети увеличилась за год на 16% и превысило 2,07 млрд человек.

Компания достигла таких результатов в основном за счет размещения рекламы в соцсети. Выручка от объявлений за третий квартал выросла на 49% по сравнению с показателем прошлого года, составив 10,1 млрд долл., 88% от этой суммы составили доходы от рекламы в мобильном приложении.