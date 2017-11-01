Facebook, Google та Twitter розповіли про російську пропаганду у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Адвокати провідних американських інтернет-компаній Facebook, Google та Twitter розповіли Сенату США про масштаби ймовірного російського втручання під час американської президентської кампанії 2016 року. Це відбулося під час слухань увечері вівторка, 31 жовтня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"З червня 2015 по серпень 2017 року розташованою у Санкт-Петербурзі російською "фабрикою троллів" Internet Research Agency було поширено близько 80 тисяч постів агітаційного змісту. Це число значно перевищує дотеперішні припущення щодо масштабів імовірної російської пропаганди в соцмережах", - таку інформацію озвучили представники компанії Facebook.
Так само Facebook визнав, що переважна більшість матеріалів націлювалася на розпалення міжетнічної ворожнечі та посилення соціальної напруженості.
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У Google, у свою чергу, що Internet Research Agency виклала понад 1100 відео на відео-сервісі YouTube. А Twitter виявив понад 2700 аккаунтів, котрі могли б мати стосунок до Internet Research Agency.
Як пише видання, адвокати інтернет-компаній визнали й прорахунки, зокрема те, що вчасно не чинили спротив такій масштабній цілеспрямованій кампанії.
Зокрема представник Facebook пообіцяв, що компанія видалить зареєстровані під вигаданим ім'ям аккаунти.
Так само Google та Twitter теж запевнили, що в майбутньому докладатимуть більше зусиль задля протидії поширенню пропаганди.