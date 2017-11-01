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Facebook, Google и Twitter рассказали о российской пропаганде в соцсетях

Facebook, Google и Twitter рассказали о российской пропаганде в соцсетях

Киев  •  УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Адвокаты ведущих американских интернет-компаний Facebook, Google и Twitter рассказали Сенату США о масштабах возможного российского вмешательства во время американской президентской кампании 2016 года. Это произошло во время слушаний вечером во вторник, 31 октября, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"С июня 2015 года по август 2017 года расположенная в Санкт-Петербурге российской "фабрикой троллей" Internet Research Agency было распространено около 80 тысяч постов агитационного содержания. Это число значительно превышает прежние предположения относительно масштабов возможной российской пропаганды в соцсетях", - такую ​​информацию озвучили представители компании Facebook.

Так же Facebook признал, что подавляющее большинство материалов нацеливалось на разжигание межэтнической вражды и усиление социальной напряженности.

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В Google, в свою очередь, сообщили что Internet Research Agency выложила более 1100 видео на видео-сервисе YouTube. А Twitter обнаружил более 2700 аккаунтов, которые могли бы иметь отношение к Internet Research Agency.

Как пишет издание, адвокаты интернет-компаний признали и просчеты, в частности то, что вовремя не сопротивлялись такой масштабной целенаправленной кампании.

Представитель Facebook пообещал, что компания удалит зарегистрированые под вымышленным именем аккаунты.

Так же Google и Twitter тоже заверили, что в будущем приложат больше усилий для противодействия распространению пропаганды.

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