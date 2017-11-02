Прибуток Facebook зріс на 79% за ІІІ квартал

"Наша спільнота продовжує зростати, і наш бізнес працює добре. Ми так багато інвестуємо в безпеку, що це вплине на нашу прибутковість. громада важливіша, ніж максимізація нашої прибутку," - сказав Марк Цукерберг, засновник і головний виконавчий директор Facebook.

Зокрема, чистий прибуток Facebook за третій квартал 2017 року зріс на 79% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, повідомляється в корпоративній звітності. Показник досяг 4,71 млрд доларів, або 1,59 за акцію доларів. В порівнянні у третьому кварталі 2016 року чистий прибуток компанії склав приблизно 2,63 млрд доларів, або 0,9 за акцію дол.

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Загальна виручка за звітний період виросла більш ніж на 47%, перевищивши 10,3 млрд доларів.

Число користувачів соціальної мережі збільшилася за рік на 16% і перевищило 2,07 млрд осіб.

Компанія досягла таких результатів в основному за рахунок розміщення реклами в соцмережі. Виручка від оголошень за третій квартал виросла на 49% в порівнянні з показником минулого року, склавши 10,1 млрд долалів, 88% від цієї суми склали доходи від реклами в мобільному додатку.