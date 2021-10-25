Голубовская: вакцинированные и иммунные люди - это разные понятия

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“Нужно говорить, с моей точки зрения, не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Вакцинированный и иммунный человек — это вообще разные вещи”, — сказала Голубовская.

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По ее словам, главный провал вакцинации в Украине в том, что минимально прививаются те, кто в зоне риска.

“У нас какой главный провал получился, что у нас максимально вакцинирована та возрастная группа населения, которая болеет чаще всего не тяжело — это молодые люди до 40 лет. В основном болеют и умирают группы риска и интенсивная терапия перегружена группами риска”, — сказала Голубовская.

Ранее

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, призвал мировое сообщество добиться к концу года не менее 40%-го охвата вакцинацией от COVID-19 во всех странах.



Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,8 млн прививок, за последние сутки из которых — 177 тысяч, большинство — первой дозой.