Голубовская: вакцинированные и иммунные люди - это разные понятия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Нужно говорить не о количестве вакцинированных от COVID-19, а о количестве иммунных людей, ведь вакцинированный и иммунный человек - это разные вещи. Такое мнение высказала главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец "Дежурные по стране", передает корреспондент УНН.
Цитата
“Нужно говорить, с моей точки зрения, не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Вакцинированный и иммунный человек — это вообще разные вещи”, — сказала Голубовская.
Дополнение
По ее словам, главный провал вакцинации в Украине в том, что минимально прививаются те, кто в зоне риска.
“У нас какой главный провал получился, что у нас максимально вакцинирована та возрастная группа населения, которая болеет чаще всего не тяжело — это молодые люди до 40 лет. В основном болеют и умирают группы риска и интенсивная терапия перегружена группами риска”, — сказала Голубовская.
Ранее
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, призвал мировое сообщество добиться к концу года не менее 40%-го охвата вакцинацией от COVID-19 во всех странах.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,8 млн прививок, за последние сутки из которых — 177 тысяч, большинство — первой дозой.