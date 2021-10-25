Голубовська: вакциновані та імунні люди - це різні поняття

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"Потрібно говорити, з моєї точки зору, не про кількість вакцинованих, хоча це важливо, а про кількість імунних людей. Вакцинована та імунна людина - це взагалі різні речі", - сказала Голубовська.

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За її словами, головний провал вакцинації в Україні в тому, що мінімально щеплюються ті, хто в зоні ризику.

"У нас якийсь головний провал вийшов, що у нас максимально вакцинована та вікова група населення, яка хворіє частіше за все не важко - це молоді люди до 40 років. В основному хворіють і вмирають групи ризику і інтенсивна терапія перевантажена групами ризику", - сказала Голубовська.

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, закликав світову спільноту домогтися до кінця року не менше 40%-го охоплення вакцинацією від COVID-19 у всіх країнах.



Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,96 мільйона осіб. При цьому в цілому зробили вже понад 15,8 млн щеплень, за останню добу з яких - 177 тисяч, більшість - першою дозою.