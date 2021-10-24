Глава ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

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Гебрейесус добавил, что ему очень часто задают вопрос о том, когда завершится пандемия. “Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках”, — отметил глава ВОЗ, добавив, что у мирового сообщества" есть все необходимые инструменты“, в частности в сфере общественного здравоохранения и медицины, для победы над пандемией. “Однако мир не использовал эти инструменты должным образом. Еженедельно умирают почти 50 тыс. человек, и пандемия далеко не закончена. И это только те смерти, о которых поступают сообщения”, — констатировал гендиректор.

Детали

Он напомнил об объявленной ранее цели ВОЗ вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны к концу 2021 года. Эта цель достижима “только в том случае, если заявления стран и компаний, которые контролируют поставки (вакцин), будут соответствовать их действиям”, подчеркнул Гебрейесус. Он призвал государства, в которых уже достигнуто 40-процентный охват прививками, включая все страны G20, в приоритетном порядке поставлять препараты международного механизма COVAX и Африканской целевой группе по приобретению вакцины (AVAT).

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“Страны Большой двадцатки должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны предоставить приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более прозрачными в том, что и куда направлено”, — сказал глава ВОЗ. Он призвал фармацевтические компании “делиться ноу-хау, технологиями и лицензиями, также включает прекращение прав интеллектуальной собственности (на вакцины)”. “Если мы это сделаем, то сможем положить конец пандемии и ускорить глобальное восстановление”, — подытожил гендиректор.

Напомним

По данным ВОЗ на 22 октября, в мире зарегистрировано 242 348 657 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 927 732 человека.