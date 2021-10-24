Глава ВООЗ розповів, коли завершиться пандемія коронавірусу

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Гебрейесус додав, що йому дуже часто ставлять питання про те, коли завершиться пандемія. “Моя відповідь: пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Це в наших руках”, — зазначив глава ВООЗ, додавши, що у світової спільноти “є всі необхідні інструменти”, зокрема у сфері громадської охорони здоров’я і медицини, для перемоги над пандемією. “Однак світ не використав ці інструменти добре. Щотижня помирають майже 50 тис. осіб, і пандемія далеко не закінчена. І це тільки ті смерті, про які надходять повідомлення”, — констатував гендиректор.

Деталі

Він нагадав про оголошену раніше мету ВООЗ: вакцинувати від коронавірусу не менше 40% населення кожної країни до кінця 2021 року. Ця мета досяжна “тільки в тому випадку, якщо заяви країн і компаній, які контролюють постачання (вакцин), будуть відповідати їхнім діям”, підкреслив Гебрейесус. Він закликав держави, в яких вже досягнуто 40-відсоткове охоплення щепленнями, включаючи всі країни G20, в пріоритетному порядку поставляти препарати міжнародного механізму COVAX і Африканської цільовій групі з придбання вакцини (AVAT).

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“Країни Великої двадцятки повинні негайно виконати свої зобов’язання і поділитися дозами. Виробники повинні надати пріоритет і в терміновому порядку виконати свої контракти з COVAX і AVAT, а також бути більш прозорими в тому, що і куди направлено”, — сказав глава ВООЗ. Він закликав фармацевтичні компанії “ділитися ноу-хау, технологіями і ліцензіями, що також включає припинення прав інтелектуальної власності (на вакцини)”. “Якщо ми це зробимо, то зможемо покласти край пандемії і прискорити глобальне відновлення”, — підсумував гендиректор.

Нагадаємо

За даними ВООЗ на 22 жовтня, у світі зареєстровано 242 348 657 випадків зараження коронавірусом, померли 4 927 732 людини.