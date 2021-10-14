В ВООЗ заявили, що їх новостворена група вчених може бути "останнім шансом" для встановлення походження COVID-19

Попередні дослідження ВООЗ

Перші випадки захворювання людей вірусом COVID-19 були зареєстровані в центральному китайському місті Ухань в грудні 2019 року. Китай неодноразово відкидав теорії про те, що вірус проник з однієї з його лабораторій.

На початку цього року група під керівництвом ВООЗ провела чотири тижні в Ухані та його околицях разом з китайськими вченими і в березні в спільній доповіді заявила, що вірус, ймовірно, передався від кажанів до людини через іншу тварину, але необхідні подальші дослідження.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що розслідування ускладнено через нестачу вихідних даних, що відносяться до перших днів спалаху, і закликав провести аудит лабораторій.

Нова група вчених

У середу ВООЗ назвала 26 передбачуваних членів своєї Науково-консультативної групи за походженням нових патогенів (SAGO). Серед них Маріон Коопманс, Теа Фішер, Хунг Нгуен і китайський експерт зі здоров’я тварин Ян Юнгуй, який брав участь в спільному розслідуванні в Ухані.

Контекст

Технічний керівник ВООЗ по COVID-19 Марія ван Керкхове висловила надію, що в майбутньому в Китай будуть спрямовані нові міжнародні місії під керівництвом ВООЗ, які привернуть країну до співпраці.

Вона сказала на пресконференції, що для визначення того, як вірус перейшов від тварин до людини, необхідно провести “понад три десятки рекомендованих досліджень”.

За словами ван Керкхове, китайське тестування на наявність антитіл у жителів Ухань в 2019 році буде “абсолютно критичним” для розуміння походження вірусу.

Лабораторії в районі, де з’явилися перші повідомлення про зараження людей в Ухані, повинні бути в центрі уваги, оскільки виняток нещасного випадку вимагає достатніх доказів, йдеться в доповіді.

Головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан сказав, що нова комісія може стати останнім шансом встановити походження SARS-CoV-2, “вірусу, який зупинив весь наш світ”.

За його словами, ВООЗ прагне “зробити крок назад, створити умови, в яких ми зможемо знову розглянути наукові питання”. “Це наш найкращий і, можливо, останній шанс зрозуміти походження цього вірусу”.