В ВОЗ заявили, что их новосозданная группа ученых может быть "последним шансом" для установления происхождения COVID-19

Предыдущие исследования ВОЗ

Первые случаи заболевания людей вирусом COVID-19 были зарегистрированы в центральном китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Китай неоднократно отвергал теории о том, что вирус проник из одной из его лабораторий.

В начале этого года группа под руководством ВОЗ провела четыре недели в Ухане и его окрестностях вместе с китайскими учеными и в марте в совместном докладе заявила, что вирус, вероятно, передался от летучих мышей к человеку через другое животное, но необходимы дальнейшие исследования.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что расследование затруднено из-за недостатка исходных данных, относящихся к первым дням вспышки, и призвал провести аудит лабораторий.

Новая группа ученых

В среду ВОЗ назвала 26 предполагаемых членов своей Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO). Среди них Марион Коопманс, Теа Фишер, Хунг Нгуен и китайский эксперт по здоровью животных Ян Юнгу, который принимал участие в совместном расследовании в Ухане.

Контекст

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове выразила надежду, что в будущем в Китай будут направлены новые международные миссии под руководством ВОЗ, которые привлекут страну к сотрудничеству.

Она сказала на пресс-конференции, что для определения того, как вирус перешел от животных к человеку, необходимо провести “более трех десятков рекомендованных исследований”.

По словам ван Керкхове, китайское тестирование на наличие антител у жителей Уханя в 2019 году будет “абсолютно критическим” для понимания происхождения вируса.

Лаборатории в районе, где появились первые сообщения о заражении людей в Ухане, должны быть в центре внимания, поскольку исключение несчастного случая требует достаточных доказательств, говорится в докладе.

Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сказал, что новая комиссия может стать последним шансом установить происхождение SARS-CoV-2, “вируса, который остановил весь наш мир”.

По его словам, ВОЗ стремится “сделать шаг назад, создать условия, в которых мы сможем снова рассмотреть научные вопросы”. “Это наш лучший и, возможно, последний шанс понять происхождение этого вируса”.