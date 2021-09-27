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ЗМІ: ВООЗ зібрала нову команду для розслідування походження COVID-19. Вона працюватиме і для інших хвороб

Київ • УНН

 • 16194 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) створила нову робочу групу з 20 вчених, щоб відновити розслідування походження COVID-19. Про це в неділю повідомляє газета The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

У нову команду вчених увійдуть фахівці в області лабораторної безпеки, біозахисту, генетики та хвороб тварин. Дослідження будуть проводитися на території Китаю і декількох інших країн.

Науково-консультативна група щодо походження нових патогенів буде функціонувати на постійній основі. Вона буде розслідувати спалахи захворювань і виявляти небезпечну діяльність людей, яка може привести до появи нових хвороб. Попередня група вчених відвідала Ухань, де, імовірно, з’явився COVID-19, і рекомендувала китайським дослідникам проаналізувати банки крові і додатково вивчити найраніші випадки захворювання. Китай не повідомив про виконану роботу, а первісна робоча група ВООЗ була розформована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Науковий журнал The Lancet розпустив групу, яка займалася вивчення походження коронавірусу: причини

На відновлення розслідування наполягли офіційні особи адміністрації Джо Байдена, в тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен. Знайти причини походження коронавірусної інфекції необхідно до того, як зразки крові перших жертв коронавірусу стануть непридатними для вивчення. Також протягом декількох місяців уряд Китаю вимагав від генерального директора ВООЗ Тедроса Гебрейесуса провести розслідування на території не тільки КНР, але і, наприклад, Італії та США.

Доповнення

Раніше попередня команда розслідування заявляла, що наданих китайськими вченими відомостей виявилося недостатньо для остаточних висновків про походження COVID-19.

Згідно зі спільним звітом китайських вчених і ВООЗ, опублікованому в березні за підсумками місії в місті Ухань, коронавірус, швидше за все, передався від диких тварин до людини через проміжну ланку. На думку експертів, вірус, імовірно, спочатку поширився серед однієї популяції тварин, що послужила природним “резервуаром”, в якому коронавірус зміг мутувати, а потім подолав міжвидовий бар’єр і отримав здатність заражати людей.

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