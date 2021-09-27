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СМИ: ВОЗ собрала новую команду для расследования происхождения COVID-19. Она будет работать и для других заболеваний

СМИ: ВОЗ собрала новую команду для расследования происхождения COVID-19. Она будет работать и для других заболеваний

Киев  •  УНН

 • 16186 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала новую рабочую группу из 20 ученых, чтобы возобновить расследование происхождения COVID-19. Об этом в воскресенье сообщает газета The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

В новую команду ученых войдут специалисты в области лабораторной безопасности, биозащиты, генетики и болезней животных. Исследования будут проводиться на территории Китая и нескольких других стран.

Научно-консультативная группа по происхождению новых патогенов будет функционировать на постоянной основе. Она будет расследовать вспышки заболеваний и выявлять опасную деятельность людей, которая может привести к появлению новых болезней. Предыдущая группа ученых посетила Ухань, где, предположительно, появился COVID-19, и рекомендовала китайским исследователям проанализировать банки крови и дополнительно изучить самые ранние случаи заболевания. Китай не сообщил о проделанной работе, а первоначальная рабочая группа ВОЗ была расформирована.

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На возобновлении расследования настояли официальные лица администрации Джо Байдена, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен. Найти причины происхождения коронавирусной инфекции необходимо до того, как образцы крови первых жертв коронавируса станут непригодными для изучения. Также в течение нескольких месяцев правительство Китая требовало от генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса провести расследования на территории не только КНР, но и, например, Италии и США.

Дополнение

Ранее предыдущая команда расследования заявляла, что предоставленных китайскими учеными сведений оказалось недостаточно для окончательных выводов о происхождении COVID-19.

Согласно совместному отчету китайских ученых и ВОЗ, опубликованному в марте по итогам миссии в городе Ухань, коронавирус, скорее всего, передался от диких животных к человеку через промежуточное звено. По мнению экспертов, вирус, предположительно, сначала распространился среди одной популяции животных, послужившей естественным “резервуаром”, в котором коронавирус смог мутировать, а затем преодолел межвидовой барьер и получил способность заражать людей.

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