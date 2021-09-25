Науковий журнал The Lancet розпустив групу, яка займалася вивчення походження коронавірусу: причини

Деталі

“Я просто не хотів, щоб робоча група мала такі явні зв’язки з одним з головних пунктів всього цього дослідження походження (коронавірусу), якою була EcoHealth Alliance”, — наводить газета слова Сакса.

За відомостями газети, EcoHealth Alliance використовувала американські кошти на дослідження коронавірусів у кажанів спільно з Уханьским інститутом вірусології, який знаходиться в місті, де стався перший спалах COVID-19.

Як зазначає видання, до червня керівником групи був президент організації Пітер Дасзак. Разом з цим деякі члени групи співпрацювали з Дасзаком або самої EcoHealth Alliance в рамках проектної діяльності.

Як повідомив Сакс, комісія журналу продовжить дослідження походження коронавірусу, свій внесок в роботу також внесуть експерти в галузі біологічної безпеки. Очікується, що доповідь комісії буде опублікований в 2022 році.

Доповнення

Вірусологи з Ухані планували заразити коронавірусами популяцію кажанів, щоб таким чином прищепити їх від захворювань, потенційно небезпечних для людей. Як випливає з оприлюднених заявок на отримання грантів, пропозиція розглядалася ще у 2018 році.