The Telegraph: вчені Китаю намагалися інфікувати кажанів коронавірусом ще до пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Вірусологи з Ухані планували заразити коронавірусами популяцію кажанів, щоб таким чином прищепити їх від захворювань, потенційно небезпечних для людей. Як випливає з оприлюднених заявок на отримання грантів, пропозиція розглядалася ще у 2018 році, пише газета The Telegraph, пише УНН.
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Згідно з документами, вчені планували досліди з “новими химерними шипованими білками” коронавірусу на кажанів всього за 18 місяців до виявлення першого випадку COVID-19 у людини.
Вірусологи також запросили у Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) 14 млн доларів на експерименти зі створення вірусів-химер, здатних легше заражати людину. The Telegraph пише, що в DARPA відмовилися спонсорувати роботу уханьських вчених.
Видання повідомляє, що в Уханьський інститут вірусології було направлено прохання про коментар.
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У березні була опублікована доповідь міжнародної групи експертів про поїздку в Китай в січні — лютому з метою дослідження походження нового коронавірусу. Фахівці не змогли прийти до однозначного висновку. Згідно з підсумковим документом місії, найбільш вірогідним вони вважають сценарій, при якому відбулася передача коронавірусу між тваринами, а потім людині, найменш імовірним — виникнення вірусу в лабораторних умовах.
27 серпня на сайті апарату директора Національної розвідки США опублікували доповідь національної розвідки США, в якому підсумовуються висновки спецслужб про походження коронавірусу. У документі, зокрема, зазначалося, що коронавірус не розроблений в якості біологічної зброї. При цьому американські спецслужби визнали, що, швидше за все, не зможуть дати остаточну оцінку походження коронавірусу без сприяння Китаю.