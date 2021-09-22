The Telegraph: вчені Китаю намагалися інфікувати кажанів коронавірусом ще до пандемії

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Згідно з документами, вчені планували досліди з “новими химерними шипованими білками” коронавірусу на кажанів всього за 18 місяців до виявлення першого випадку COVID-19 у людини.

Вірусологи також запросили у Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) 14 млн доларів на експерименти зі створення вірусів-химер, здатних легше заражати людину. The Telegraph пише, що в DARPA відмовилися спонсорувати роботу уханьських вчених.

Видання повідомляє, що в Уханьський інститут вірусології було направлено прохання про коментар.

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У березні була опублікована доповідь міжнародної групи експертів про поїздку в Китай в січні — лютому з метою дослідження походження нового коронавірусу. Фахівці не змогли прийти до однозначного висновку. Згідно з підсумковим документом місії, найбільш вірогідним вони вважають сценарій, при якому відбулася передача коронавірусу між тваринами, а потім людині, найменш імовірним — виникнення вірусу в лабораторних умовах.

27 серпня на сайті апарату директора Національної розвідки США опублікували доповідь національної розвідки США, в якому підсумовуються висновки спецслужб про походження коронавірусу. У документі, зокрема, зазначалося, що коронавірус не розроблений в якості біологічної зброї. При цьому американські спецслужби визнали, що, швидше за все, не зможуть дати остаточну оцінку походження коронавірусу без сприяння Китаю.