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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117554 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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The Telegraph: ученые Китая пытались инфицировать летучих мышей коронавирусом ещё до пандемии

The Telegraph: ученые Китая пытались инфицировать летучих мышей коронавирусом ещё до пандемии

Киев  •  УНН

 • 14196 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Вирусологи из Уханя планировали заразить коронавирусами популяцию летучих мышей, чтобы таким образом привить их от заболеваний, потенциально опасных для людей. Как следует из обнародованных заявок на получение грантов, предложение рассматривалось еще в 2018 году, пишет газета The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Согласно документам, ученые планировали опыты с “новыми химерными шипованными белками” коронавируса на летучих мышах всего за 18 месяцев до выявления первого случая COVID-19 у человека.

Вирусологи также запросили у Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) 14 млн долларов на эксперименты по созданию вирусов-химер, способных легче заражать человека. The Telegraph пишет, что в DARPA отказались спонсировать работу уханьских ученых.

Издание сообщает, что в Уханьский институт вирусологии была направлена просьба о комментарии.

Ранее

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе — феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, при котором произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение вируса в лабораторных условиях.

27 августа на сайте аппарата директора Национальной разведки США опубликовали доклад разведсообщества США, в котором суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса. В документе, в частности, отмечалось, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. При этом американские спецслужбы признали, что, скорее всего, не смогут дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.

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