Байден отримав секретний документ від розвідки про походження коронавірусу: його автори не змогли дійти до єдиної думки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Розвідка США представила президентові країни Джо Байдену секретна доповідь про походження коронавірусу, пише The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що висновки доповіді були “непереконливими” — розвідці не вдалося знайти достатніх даних ні на користь версії природного походження вірусу, ні на користь витоку з лабораторії в Ухані.

Одне з джерел видання поскаржилося, що розвідка “не найкращим чином підготовлена до вирішення цього питання”, так як встановлювати походження вірусу повинні в першу чергу вчені, а не співробітники спецслужб.

Очікується, що протягом декількох днів доповідь буде частково опублікований.

Контекст

ВООЗ за підсумками розслідування у Китаї в березні опублікувала доповідь про походження коронавірусу, в якому найбільш вірогідним варіантом була названа його передача людині від тварин. Версія штучного походження там оцінювалася як “вкрай малоймовірна”. При цьому ВООЗ зазначала, що китайська влада не в повній мірі ознайомила міжнародних фахівців з необхідними документами, які б дозволили зробити висновки про походження вірусу.

Байден наприкінці травня заявляв, що розвідка США не володіє достатньою інформацією, щоб зробити висновок про походження коронавірусу. Він дав розвідслужбам 90 днів, щоб вони надали йому новий повноцінний звіт.

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